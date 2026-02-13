Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 13.02.2026 (обновлено: 16:19 13.02.2026)
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2026
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации появились в 9:06 по московскому времени.
"За наглость надо наказывать". Кто каждый день охотится на ВСУ
12 февраля, 08:00
Как заявил глава ОВА Ярослав Шанько, в городе пропало электричество.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
