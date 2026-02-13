https://ria.ru/20260213/kh5-2074084275.html
Х5 показала систему подтверждения возраста на кассах самообслуживания
Российская продуктовая розничная компания Х5 к марту запустит во всех своих магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" технологию подтверждения статуса пенсионера... РИА Новости, 13.02.2026
Х5 показала систему подтверждения пенсионного статуса на кассах самообслуживания
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская продуктовая розничная компания Х5 к марту запустит во всех своих магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер MАХ на кассах самообслуживания, эта технология была продемонстрирована в Москве, сообщает пресс-служба ритейлера.
Пилотный запуск стартовал на прошлой неделе в магазинах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в Москве. Технологию оценил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов. Ретейлер показал, как пенсионеры могут подтверждать свой статус самостоятельно — прямо на кассе самообслуживания, без предъявления бумажных документов и без ожидания сотрудника магазина. После подтверждения через мессенджер скидка пенсионера применяется автоматически. Решение направлено на повышение удобства для клиентов и снижение нагрузки на персонал торговых залов.
Также компания Х5 начала тестирование этой технологии на расчетно-кассовых узлах (кассы с кассирами) в сетях "Пятерочка" и "Перекресток".
"Торговая сеть "Перекресток" последовательно развивает технологические решения в супермаркетах, уделяя особое внимание удобству и качеству клиентского опыта. Сегодня ежемесячно через мессенджер MАХ на кассах самообслуживания в сети проходит порядка 60 тысяч подтверждений возраста, что говорит о востребованности цифровых сервисов у наших покупателей. Мы продолжаем тестировать и масштабировать решения, которые делают процесс покупок более простым и комфортным, а работу сотрудников — более эффективной", — отметила управляющий директор торговой сети "Перекресток" Раиса Полякова.