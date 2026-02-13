Х5 показала систему подтверждения возраста на кассах самообслуживания

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская продуктовая розничная компания Х5 к марту запустит во всех своих магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер MАХ на кассах самообслуживания, эта технология была продемонстрирована в Москве, сообщает пресс-служба ритейлера.

Пилотный запуск стартовал на прошлой неделе в магазинах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в Москве. Технологию оценил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов. Ретейлер показал, как пенсионеры могут подтверждать свой статус самостоятельно — прямо на кассе самообслуживания, без предъявления бумажных документов и без ожидания сотрудника магазина. После подтверждения через мессенджер скидка пенсионера применяется автоматически. Решение направлено на повышение удобства для клиентов и снижение нагрузки на персонал торговых залов.

Также компания Х5 начала тестирование этой технологии на расчетно-кассовых узлах (кассы с кассирами) в сетях "Пятерочка" и "Перекресток".