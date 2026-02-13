Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области кассир-контролер приняла роды в машине - РИА Новости, 13.02.2026
11:26 13.02.2026
В Калужской области кассир-контролер приняла роды в машине
В Калужской области кассир-контролер приняла роды в машине
Кассир-контролер на трассе М‑3 "Украина" в Калужской области приняла роды у проезжавшей мимо женщины прямо в машине, сообщила компания "Автодор". РИА Новости, 13.02.2026
авто, калужская область, малоярославец, калуга, автодор
Авто, Калужская область, Малоярославец, Калуга, Автодор
В Калужской области кассир-контролер приняла роды в машине

В Калужской области кассир-контролер с трассы М‑3 приняла роды в машине

© iStock.com / hallohuahuaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / hallohuahua
Новорожденный ребенок. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Кассир-контролер на трассе М‑3 "Украина" в Калужской области приняла роды у проезжавшей мимо женщины прямо в машине, сообщила компания "Автодор".
"Вечером в офис продаж и клиентского обслуживания транспондеров ОССП (объединенные системы сбора платы – ред.) на 137-м километре трассы М‑3 "Украина" вбежал мужчина и стал звать на помощь. У жены его брата начались роды по пути из Малоярославца в Калугу. Кассир‑контролер Ирина Скобкина тут же побежала к авто, по пути набирая скорую помощь", - говорится в сообщении.
По телефону медики давали инструкции, как правильно принять роды.
"Ирина аккуратно перерезала пуповину и следила за состоянием мамы и малышки до приезда бригады скорой помощи. Коллега Ирины Александра Макаренко укутала ребенка одеялом, чтобы согреть и успокоить", - сообщила компания.
Отмечается, что позже новоиспеченный отец вернулся к девушкам с благодарностью: мама и малышка доставлены в больницу, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.
Это не первый подобный случай на М-3, отмечают в "Автодоре". Пару лет назад появиться малышу на свет помог аварийный комиссар.
