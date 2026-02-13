Канада обречена быть под влиянием США, заявил посол

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Даже при умелом экономическом маневрировании Канада обречена быть под влиянием США в военном и хозяйственном плане, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Реальное положение на земле говорит о том, что у Канады, даже при умелом экономическом маневрировании, нет выбора. Культурно-исторически, географически и стратегически в военном и хозяйственном плане они обречены быть под американским влиянием", - сказал он агентству.
Российский посол напомнил, что Оттаву десятилетиями негласно устраивало подобное положение и представить себе, что Канада бесповоротно рассорится с США и пойдет своим путем, трудно.
"Она останется под крылом Вашингтона. Включая Объединенное командование воздушно-космической обороны континента (НОРАД) и противоракетную инициативу "Золотой купол". Никто другой не в состоянии обеспечить "кленовым листьям" с их малочисленной армией аналогичного уровня защищенности и комфортной жизни. Это аксиома геополитики и географии", - заключил Степанов.