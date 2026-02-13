Рейтинг@Mail.ru
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол
05:31 13.02.2026
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол
Канаде придется платить за свою русофобскую политику и практически, и политически, арсенал мер у России имеется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде
канада, россия, оттава, олег степанов
Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол

Посол Степанов: Канаде придется платить за свою русофобскую политику

Флаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Канаде придется платить за свою русофобскую политику и практически, и политически, арсенал мер у России имеется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"За свою русофобскую политику Оттаве придется платить и практически, и политически. У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников", - сообщил он агентству.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что раскрывать карты с набором ответных действий было бы неразумно.
"Пусть это станет сюрпризом для наших недругов", - добавил он.
