https://ria.ru/20260213/kanada-2074069685.html
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол
Канаде придется платить за свою русофобскую политику и практически, и политически, арсенал мер у России имеется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:31:00+03:00
2026-02-13T05:31:00+03:00
2026-02-13T05:31:00+03:00
канада
россия
оттава
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
https://ria.ru/20260211/posol-2073784912.html
канада
россия
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, оттава, олег степанов
Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов
Канаде придется платить за свою русофобскую политику, заявил посол
Посол Степанов: Канаде придется платить за свою русофобскую политику