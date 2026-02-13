https://ria.ru/20260213/kanada-2074057142.html
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте - РИА Новости, 13.02.2026
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
Подозреваемый в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, вел канал на YouTube, посвященный... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T01:26:00+03:00
2026-02-13T01:26:00+03:00
2026-02-13T01:26:00+03:00
в мире
канада
монреаль
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073582133_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_4464b0088fa89c110208cc4dda69e253.jpg
https://ria.ru/20260211/kanada-2073712287.html
https://ria.ru/20260210/strelba-2073334163.html
https://ria.ru/20260131/strelba-2071484042.html
канада
монреаль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073582133_0:0:511:383_1920x0_80_0_0_52f5c1c56eda110198267a923a39da8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, монреаль, россия
В мире, Канада, Монреаль, Россия
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
РИА Новости: трансгендер, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, вел канал на YouTube, посвященный охоте и оружию, а у его семьи имелся арсенал винтовок и патронов к ним, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные и соцсети его семьи.
Стрельба в канадской школе в Тамблер-Ридж произошла 10 февраля. Подозреваемый был опознан как 18-летний трансгендер* Джесси Ван Роотселаар (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение).
Как выяснило РИА Новости из судебных документов, стрелок использовал фамилию своей матери - Стрэнг.
В публикации в социальной сети от июля 2021 года Дженнифер Стрэнг, мать подозреваемого, рассказывает про YouTube-канал Джесси, названный "jesseboy347 strang".
"Загляните на YouTube-канал моего старшего сына Джесси Стрэнга. Он публикует посты об охоте, выживании, оружии и других вещах, которые ему нравятся. Подпишитесь, и вы будете получать уведомления о его новых видео", - написала Дженнифер в посте.
При этом на данный момент канал удален с видеохостинга, выяснило РИА Новости.
В другой публикации, на этот раз от августа 2024, мать подозреваемого опубликовала фотографии оружейного шкафа с несколькими винтовками различных моделей, коробками с патронами, а также магазином повышенной емкости.
"Думаю, самое время вывезти их на стрельбу", - подписала фотографию мать предполагаемого стрелка.
Среди жертв стрельбы в канадской школе - учительница и пять учеников в возрасте 13 до 17 лет. Еще двое погибших были найдены в доме неподалеку - мать и сводный брат подозреваемого. Десятки пострадали. Подозреваемый покончил с собой.
Массовая стрельба в Канаде
– редкость. Это ЧП может стать самым смертоносным нападением на школу со времен трагедии в школе в Монреале
в 1989 году, когда были убиты 14 женщин, а нападавший затем покончил с собой, отмечают СМИ.
* Запрещенное в России экстремистское движение