Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте

Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, вел канал на YouTube, посвященный охоте и оружию, а у его семьи имелся арсенал винтовок и патронов к ним, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные и соцсети его семьи.

Стрельба в канадской школе в Тамблер-Ридж произошла 10 февраля. Подозреваемый был опознан как 18-летний трансгендер* Джесси Ван Роотселаар (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение).

Как выяснило РИА Новости из судебных документов, стрелок использовал фамилию своей матери - Стрэнг.

В публикации в социальной сети от июля 2021 года Дженнифер Стрэнг, мать подозреваемого, рассказывает про YouTube-канал Джесси, названный "jesseboy347 strang".

"Загляните на YouTube-канал моего старшего сына Джесси Стрэнга. Он публикует посты об охоте, выживании, оружии и других вещах, которые ему нравятся. Подпишитесь, и вы будете получать уведомления о его новых видео", - написала Дженнифер в посте.

При этом на данный момент канал удален с видеохостинга, выяснило РИА Новости.

В другой публикации, на этот раз от августа 2024, мать подозреваемого опубликовала фотографии оружейного шкафа с несколькими винтовками различных моделей, коробками с патронами, а также магазином повышенной емкости.

"Думаю, самое время вывезти их на стрельбу", - подписала фотографию мать предполагаемого стрелка.

Среди жертв стрельбы в канадской школе - учительница и пять учеников в возрасте 13 до 17 лет. Еще двое погибших были найдены в доме неподалеку - мать и сводный брат подозреваемого. Десятки пострадали. Подозреваемый покончил с собой.

Массовая стрельба в Канаде – редкость. Это ЧП может стать самым смертоносным нападением на школу со времен трагедии в школе в Монреале в 1989 году, когда были убиты 14 женщин, а нападавший затем покончил с собой, отмечают СМИ.