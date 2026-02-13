Рейтинг@Mail.ru
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
01:26 13.02.2026
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте - РИА Новости, 13.02.2026
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте
Подозреваемый в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, вел канал на YouTube, посвященный... РИА Новости, 13.02.2026
в мире, канада, монреаль, россия
В мире, Канада, Монреаль, Россия
Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте

РИА Новости: трансгендер, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте

© Кадр видео из соцсетейЭкстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, вел канал на YouTube, посвященный охоте и оружию, а у его семьи имелся арсенал винтовок и патронов к ним, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные и соцсети его семьи.
Стрельба в канадской школе в Тамблер-Ридж произошла 10 февраля. Подозреваемый был опознан как 18-летний трансгендер* Джесси Ван Роотселаар (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение).
Ученики выходят из здания школы Тамблер Ридж, где произошла стрельба, в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семья подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде подтвердила его личность
11 февраля, 17:21
Как выяснило РИА Новости из судебных документов, стрелок использовал фамилию своей матери - Стрэнг.
В публикации в социальной сети от июля 2021 года Дженнифер Стрэнг, мать подозреваемого, рассказывает про YouTube-канал Джесси, названный "jesseboy347 strang".
"Загляните на YouTube-канал моего старшего сына Джесси Стрэнга. Он публикует посты об охоте, выживании, оружии и других вещах, которые ему нравятся. Подпишитесь, и вы будете получать уведомления о его новых видео", - написала Дженнифер в посте.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик
10 февраля, 01:11
При этом на данный момент канал удален с видеохостинга, выяснило РИА Новости.
В другой публикации, на этот раз от августа 2024, мать подозреваемого опубликовала фотографии оружейного шкафа с несколькими винтовками различных моделей, коробками с патронами, а также магазином повышенной емкости.
"Думаю, самое время вывезти их на стрельбу", - подписала фотографию мать предполагаемого стрелка.
Среди жертв стрельбы в канадской школе - учительница и пять учеников в возрасте 13 до 17 лет. Еще двое погибших были найдены в доме неподалеку - мать и сводный брат подозреваемого. Десятки пострадали. Подозреваемый покончил с собой.
Массовая стрельба в Канаде – редкость. Это ЧП может стать самым смертоносным нападением на школу со времен трагедии в школе в Монреале в 1989 году, когда были убиты 14 женщин, а нападавший затем покончил с собой, отмечают СМИ.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка
31 января, 23:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
