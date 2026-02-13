https://ria.ru/20260213/kajrat-2074276194.html
"Кайрат" обыграл "Оренбург" в товарищеском матче
"Кайрат" обыграл "Оренбург" в товарищеском матче
Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу над "Оренбургом" в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Кайрат" одержал победу над "Оренбургом" в товарищеском матче в Турции