Рейтинг@Mail.ru
Российские компании меньше жалуются на дефицит кадров, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/kadry-2074195654.html
Российские компании меньше жалуются на дефицит кадров, заявила Набиуллина
Российские компании меньше жалуются на дефицит кадров, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.02.2026
Российские компании меньше жалуются на дефицит кадров, заявила Набиуллина
Доля компаний в России, которые называют дефицит кадров своим главным ограничением, находится на минимуме за последние два года, заявила глава Центробанка... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:27:00+03:00
2026-02-13T15:27:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568929608_0:115:3054:1833_1920x0_80_0_0_d148ea6477dd5048e9b06a4c877f8a6a.jpg
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074188015.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568929608_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e553ea6a9d3f3b874d44baa06ba1623d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Российские компании меньше жалуются на дефицит кадров, заявила Набиуллина

Набиуллина: доля компаний, называющих дефицит кадров главным ограничением, упала

© Фото : Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкГлава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Доля компаний в России, которые называют дефицит кадров своим главным ограничением, находится на минимуме за последние два года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
«
"Доля компаний, которые называют дефицит кадров своим главным ограничением, заметно сократилась и сейчас находится на минимумах за последние два года", - сказала она.
Набиуллина отметила, что плавное замедление роста экономической активности сопровождается снижением напряженности на рынке труда. Безработица остается на минимальных уровнях.
При этом, по ее словам, планы компаний по индексации зарплат сейчас "скромнее", чем в прошлом году.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Набиуллина назвала сберегательную активность населения высокой
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала