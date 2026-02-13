https://ria.ru/20260213/kabel-2074301692.html
В Балтийском море поврежден кабель, соединяющий Польшу и Швецию
Подводный электрический кабель, соединяющий Польшу и Швецию, поврежден на дне Балтийского моря, сообщает компания "Польские электроэнергетические сети". РИА Новости, 13.02.2026
