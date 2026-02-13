Рейтинг@Mail.ru
21:31 13.02.2026
В Балтийском море поврежден кабель, соединяющий Польшу и Швецию
в мире, польша, швеция, балтийское море
В мире, Польша, Швеция, Балтийское море
ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Подводный электрический кабель, соединяющий Польшу и Швецию, поврежден на дне Балтийского моря, сообщает компания "Польские электроэнергетические сети".
"Соединение "Польша-Швеция" временно отключено из-за неисправности", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что "ничто не указывает на то, что авария была вызвана целенаправленным действием".
Речь идет о кабельной линии постоянного тока, соединяющей Польшу и Швецию. Она может передавать электрический ток мощность 600 МВт при напряжении 450 кВ. Кабель проходит по дну Балтийского моря на протяженности более 200 километров, соединяя электрическую станцию в районе Слупска в Польше со шведской станцией недалеко от Карлсхамна.
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель
31 декабря 2025, 16:09
 
В миреПольшаШвецияБалтийское море
 
 
