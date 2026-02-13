Космонавт Федор Юрчихин попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Героя России, летчика-космонавта Федора Юрчихина, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
В этих и ряде других "преступлений" Юрчихина обвиняют из-за встречи со школьниками в Мелитополе Запорожской области и открытия бюста первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей
20 декабря 2025, 20:08