Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Федор Юрчихин попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/jurchihin-2074172766.html
Космонавт Федор Юрчихин попал в базу "Миротворца"
Космонавт Федор Юрчихин попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 13.02.2026
Космонавт Федор Юрчихин попал в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Героя России, летчика-космонавта Федора Юрчихина, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:17:00+03:00
2026-02-13T14:17:00+03:00
в мире
россия
мелитополь
запорожская область
федор юрчихин
юрий гагарин (космонавт)
мария захарова
сайт "миротворец"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749471973_0:81:2771:1640_1920x0_80_0_0_217ac0e4205d0a5506c7d87923cfae7e.jpg
https://ria.ru/20251220/mirotvorets-2063562146.html
россия
мелитополь
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749471973_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_e483742ce004be865fbae9cf09481223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мелитополь, запорожская область, федор юрчихин, юрий гагарин (космонавт), мария захарова, сайт "миротворец", украина
В мире, Россия, Мелитополь, Запорожская область, Федор Юрчихин, Юрий Гагарин (космонавт), Мария Захарова, Сайт "Миротворец", Украина
Космонавт Федор Юрчихин попал в базу "Миротворца"

Сайт "Миротворец" внес в базу Героя России, летчика-космонавта Федора Юрчихина

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Героя России, летчика-космонавта Федора Юрчихина, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Его персональные данные были опубликованы на сайте в пятницу. "Миротворец" обвиняет Юрчихина в поддержке РФ, "пропаганде войны", покушении на суверенитет Украины и нарушении ее государственных границ.
В этих и ряде других "преступлений" Юрчихина обвиняют из-за встречи со школьниками в Мелитополе Запорожской области и открытия бюста первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей
20 декабря 2025, 20:08
 
В миреРоссияМелитопольЗапорожская областьФедор ЮрчихинЮрий Гагарин (космонавт)Мария ЗахароваСайт "Миротворец"Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала