"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.02.2026
"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России
"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России - РИА Новости, 13.02.2026
"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России
Госкорпорация "Ростех" передала ВКС первую в этом году крупную партию Су-57. Это машины с модернизированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования... РИА Новости, 13.02.2026
Андрей Коц
Андрей Коц
"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России

ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Госкорпорация "Ростех" передала ВКС первую в этом году крупную партию Су-57. Это машины с модернизированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и современными средствами поражения. О том, какие новые возможности получил истребитель пятого поколения, — в материале РИА Новости.

Ракета для радара

Последний раз Су-57 появлялся на публике в ноябре на выставке Dubai Air Show 2025 в ОАЭ. Тогда "Ростех" показал восьмой опытный прототип — Т-50-9, представленный как экспортная модификация. Истребитель продемонстрировал высокую маневренность с запредельными углами атаки, кобру Пугачева, колокол, плоский штопор и другие сложнейшие элементы. Машину пилотировал известный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.
Самолет тогда привлек всеобщее внимание. И понятно почему. Широкая общественность впервые увидела внутрифюзеляжные отсеки вооружения машины. Их четыре — два центральных и два боковых. Конечно, есть и внешние точки подвески, но ракеты там ощутимо повышают заметность "невидимки" для РЛС противника и резко увеличивают дистанцию, с которой Су-57 можно засечь. Поэтому вооружение и прячут внутрь. По такому же принципу сконструированы, например, американские истребители F-22 и F-35, а также китайские J-35.
Во внутренних отсеках наблюдатели рассмотрели противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ дальностью до 250 километров. Многодиапазонные пассивные головки самонаведения охватывают частоты от 0,1 до 11 гигагерц, то есть все, на которых работают радиолокационные станции ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 (американский комплекс "Пэтриот") до TRML-4D (немецкий IRIS-T). Это совершенно новый уровень. И так малозаметные Су-57 теперь способны уничтожать ЗРК противника, не входя в зону поражения. И летчику даже не надо знать точное местоположение батареи.

"Ковер" и "Монохром"

Истребитель пятого поколения постепенно обрастает передовым оружием для ударов по земле. Например, С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром". Первый — аналог БПЛА "Герань", идет к цели по заранее заложенным координатам. "Монохром" же — более продвинутая версия беспилотника с функцией барражирования, автономного поиска и поражения целей по загруженной информации из базы данных. Грубо говоря, С-71М способен самостоятельно решать, что уничтожить, а что подождет.
У таких боеприпасов есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны. Самолет взлетает, выходит на боевой курс и сбрасывает дроны, которые, в свою очередь, активируют двигатели и направляются к цели. Пилоту не нужно входить в зону действия вражеской ПВО. Таким образом, тактическая авиация ВКС России становится фактически неуязвимой. Западный подход к воздушному бою — не стоит вступать с истребителем противника в "догфайт", если его можно расстрелять издалека.
Минус: "Ковер" и "Монохром" не помещаются во внутренние отсеки вооружения Су-57. Их подвешивают под крылья, что резко повышает заметность машины для радиолокационных средств нынешнего и вероятного противника. Впрочем, в боевых порядках ВКС могут одновременно находиться и истребители, и ударные самолеты. Надо лишь распределить между ними роли в воздушной операции.

Новый мотор

Но главный элемент конструкции перспективного самолета — это не вооружение и БРЭО, а двигатель. Неважно, насколько истребитель наворочен внутренне. Если он плохо летает — не маневренный, не скоростной, не тяговооруженный, то воздушный бой проиграет. Для лучшей машины нужен лучший мотор. И такой уже есть.
Двигатель "Изделие 30", также известный как АЛ-51, разрабатывается на замену AЛ‑41Ф1, который стоит на Су-35С. Меньшее число ступеней, повышенная эффективность — выгода до 18% по топливу и тяге относительно предшественника. По данным Объединенной двигателестроительной корпорации, тяга "Изделия‑30" — 17,5-19,5 тонны, при этом в бесфорсажном режиме она существенно выше, чем у АЛ‑41Ф1, что обеспечивает устойчивый крейсерский режим полета.
"Изделие 30" заявлено как решение, более экономичное по удельному расходу топлива при той же тяге. Это увеличивает радиус действия самолета и продолжительность патрулирования. Более того, у АЛ-51 плоские сопла при сохранении отклоняемого вектора тяги. То есть истребитель остается сверхманевренным и при этом малозаметным для средств обнаружения противника. Первые серийные Су-57 с двигателями второго этапа должны поступить на вооружение в 2027-м.

Верный ведомый

В ходе СВО было несколько случаев боевого применения Су-57. Весной 2022-го звено из четырех машин работало в единой информационной сети для вскрытия и подавления украинской ПВО, нанося удары и выдавая координаты целям для других средств поражения.
Кроме того, Су-57 запускал крылатые ракеты по военным и энергетическим объектам ВСУ — без вхождения в зону действия ПВО противника. В ряде сообщений указывается, что Су‑57 применялся и для поражения воздушных целей на больших дистанциях (есть информация об уничтожении Су‑27 и Су‑24 ВВС Украины на предельной дальности), что демонстрирует отработку возможностей как дальнего перехватчика.
Истребитель пятого поколения продолжает совершенствоваться. К пилотируемым самолетам должны присоединиться тяжелые дроны С-70 "Охотник", которые станут "верными ведомыми" для летчиков ВКС. Они будут вести разведку, выдавать человеку целеуказание и при необходимости самостоятельно наносить огневое поражение противнику.
Надо учесть и перспективу. Боевая эксплуатация Су-57 в СВО, несмотря на небольшие партии, становится ключевым элементом "пиара" самолета: демонстрируется реальное применение стелс‑платформы, вооружений во внутренних отсеках и связки с тяжелыми БПЛА. И чем лучше машина покажет себя в бою, тем больше найдется на нее покупателей.
 
