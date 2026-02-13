СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Испания упрекнула Италию и Германию в подрыве принципов ЕС из-за того, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров объединения, передает радиостанция Ondo Cero.
Неформальный саммит ЕС состоялся накануне в бельгийском замке Алден-Бизен. Перед тем канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и их бельгийский коллега Барт де Вевер собрали лидеров некоторых государств на координационное совещание в отеле по соседству. Целью было согласование позиций по экономической повестке дня. Помимо организаторов, во встрече участвовали лидеры Франции, Австрии, Дании, Финляндии, Швеции, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Кипра, Хорватии и Словакии.
Как считают в испанском правительстве, вместо того чтобы способствовать поиску решений и достижению консенсуса, подобные небольшие группы могут усугубить раскол внутри блока.
Позже газета Politico написала, что встреча обернулась провалом, поскольку двое из трех организаторов опоздали, а присутствовавшие так ничего и не обсудили.
