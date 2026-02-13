Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС
09:30 13.02.2026 (обновлено: 16:28 13.02.2026)
СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС
СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС
Испания упрекнула Италию и Германию в подрыве принципов ЕС из-за того, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров объединения, передает радиостанция... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:30:00+03:00
2026-02-13T16:28:00+03:00
в мире
испания
германия
италия
фридрих мерц
джорджа мелони
евросоюз
испания
германия
италия
в мире, испания, германия, италия, фридрих мерц, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Испания, Германия, Италия, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Евросоюз
СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС

Ondo Cero: Испания обвинила ФРГ, Италию и Бельгию в подрыве принципов ЕС

© REUTERS / Violeta Santos MouraПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Испания упрекнула Италию и Германию в подрыве принципов ЕС из-за того, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров объединения, передает радиостанция Ondo Cero.
"Испания выразила Италии свое недовольство в связи с проведением встречи, предшествовавшей неформальному саммиту лидеров ЕС, <…> считая, что эта встреча, организованная совместно с Германией и Бельгией, подрывает основные принципы функционирования сообщества", — говорится в сообщении.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС, пишет Bild
12 февраля, 14:27
Неформальный саммит ЕС состоялся накануне в бельгийском замке Алден-Бизен. Перед тем канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и их бельгийский коллега Барт де Вевер собрали лидеров некоторых государств на координационное совещание в отеле по соседству. Целью было согласование позиций по экономической повестке дня. Помимо организаторов, во встрече участвовали лидеры Франции, Австрии, Дании, Финляндии, Швеции, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Кипра, Хорватии и Словакии.
При этом лидеров восьми стран: Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении — не пригласили. Это вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.
Как считают в испанском правительстве, вместо того чтобы способствовать поиску решений и достижению консенсуса, подобные небольшие группы могут усугубить раскол внутри блока.
Позже газета Politico написала, что встреча обернулась провалом, поскольку двое из трех организаторов опоздали, а присутствовавшие так ничего и не обсудили.
Полиция в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT
12 февраля, 15:36
 
В миреИспанияГерманияИталияФридрих МерцДжорджа МелониЕвросоюз
 
 
