Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Военные Ирана находятся в высокой степени готовности, ответ на любые нацеленные против Тегерана авантюры будет мощным, заявил в пятницу секретарь совета обороны Ирана Али Шамхани.

"Степень готовности военных Ирана высока. Ошибка в расчетах любой из сторон обойдется дорого", - заявил Шамхани в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.

"Мы ответим мощно, решительно и соответствующим образом на любую авантюру, нацеленную против Ирана", - подчеркнул он.

По словам Шамхани, ввиду усложнившейся ситуации с безопасностью в регионе возникла необходимость в особых механизмах координации. Он отметил, что усилия дипломатов в данный момент нацелены на деэскалацию и преимущественно политический подход.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил советника верховного лидера исламской республики Али Шамхани секретарем Совета обороны 5 февраля накануне возобновления после многомесячной паузы переговоров США и Ирана, направленных на решение их разногласий по иранской ядерной программе, а также на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и стягивании в этот регион морских и воздушных сил США для оказания давления на Иран.

Совет обороны был создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности страны. Решение о его создании появилось после конфликта между Ираном и Израилем в июне минувшего года.