Рейтинг@Mail.ru
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 13.02.2026 (обновлено: 12:35 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/iran-2074135816.html
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных - РИА Новости, 13.02.2026
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных
Военные Ирана находятся в высокой степени готовности, ответ на любые нацеленные против Тегерана авантюры будет мощным, заявил в пятницу секретарь совета обороны РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:32:00+03:00
2026-02-13T12:35:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
али шамхани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92135/78/921357876_0:63:6000:3438_1920x0_80_0_0_e4985a3f21ff3aeb380613dbd8b85907.jpg
https://ria.ru/20260211/tramp-2073785720.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92135/78/921357876_667:0:5334:3500_1920x0_80_0_0_9a4acff54e6c8d5e983a07e2d4238320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), али шамхани
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Шамхани
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных

Шамхани: военные Ирана готовы мощно ответить на любые авантюры

© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / Cla78
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Военные Ирана находятся в высокой степени готовности, ответ на любые нацеленные против Тегерана авантюры будет мощным, заявил в пятницу секретарь совета обороны Ирана Али Шамхани.
"Степень готовности военных Ирана высока. Ошибка в расчетах любой из сторон обойдется дорого", - заявил Шамхани в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.
"Мы ответим мощно, решительно и соответствующим образом на любую авантюру, нацеленную против Ирана", - подчеркнул он.
По словам Шамхани, ввиду усложнившейся ситуации с безопасностью в регионе возникла необходимость в особых механизмах координации. Он отметил, что усилия дипломатов в данный момент нацелены на деэскалацию и преимущественно политический подход.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил советника верховного лидера исламской республики Али Шамхани секретарем Совета обороны 5 февраля накануне возобновления после многомесячной паузы переговоров США и Ирана, направленных на решение их разногласий по иранской ядерной программе, а также на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и стягивании в этот регион морских и воздушных сил США для оказания давления на Иран.
Совет обороны был создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности страны. Решение о его создании появилось после конфликта между Ираном и Израилем в июне минувшего года.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил в среду, что по его мнению Вашингтон пришел к необходимости отказаться от военного сценария в отношении Ирана.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
США перебрасывают дополнительные силы в сторону Ирана
11 февраля, 23:28
 
В миреИранТегеран (город)Али Шамхани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала