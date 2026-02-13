https://ria.ru/20260213/iran-2074135816.html
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных
Секретарь совета обороны Ирана заявил о высокой готовности военных
Военные Ирана находятся в высокой степени готовности, ответ на любые нацеленные против Тегерана авантюры будет мощным, заявил в пятницу секретарь совета обороны РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Военные Ирана находятся в высокой степени готовности, ответ на любые нацеленные против Тегерана авантюры будет мощным, заявил в пятницу секретарь совета обороны Ирана Али Шамхани.
"Степень готовности военных Ирана
высока. Ошибка в расчетах любой из сторон обойдется дорого", - заявил Шамхани
в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.
"Мы ответим мощно, решительно и соответствующим образом на любую авантюру, нацеленную против Ирана", - подчеркнул он.
По словам Шамхани, ввиду усложнившейся ситуации с безопасностью в регионе возникла необходимость в особых механизмах координации. Он отметил, что усилия дипломатов в данный момент нацелены на деэскалацию и преимущественно политический подход.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
назначил советника верховного лидера исламской республики Али Шамхани секретарем Совета обороны 5 февраля накануне возобновления после многомесячной паузы переговоров США
и Ирана, направленных на решение их разногласий по иранской ядерной программе, а также на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке
и стягивании в этот регион морских и воздушных сил США для оказания давления на Иран.
Совет обороны был создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности страны. Решение о его создании появилось после конфликта между Ираном и Израилем
в июне минувшего года.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
заявил в среду, что по его мнению Вашингтон
пришел к необходимости отказаться от военного сценария в отношении Ирана.