В Иране рассказали о красных линиях на переговорах с США
11:49 13.02.2026 (обновлено: 12:35 13.02.2026)
В Иране рассказали о красных линиях на переговорах с США
Ракетные системы Ирана являются "красной линией" для Тегерана и не подлежат обсуждению на переговорах, заявил в пятницу секретарь совета обороны республики Али... РИА Новости, 13.02.2026
В Иране рассказали о красных линиях на переговорах с США

Шамхани: ракетные системы Ирана не подлежат обсуждению на переговорах с США

Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 фев – РИА Новости. Ракетные системы Ирана являются "красной линией" для Тегерана и не подлежат обсуждению на переговорах, заявил в пятницу секретарь совета обороны республики Али Шамхани.
"Наши ракетные системы являются одной из наших "красных линий" и не подлежат обсуждению на переговорах", - заявил Шамхани в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил советника верховного лидера исламской республики Али Шамхани секретарем Совета обороны 5 февраля - накануне возобновления после многомесячной паузы переговоров США и Ирана.
Совет обороны был создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности страны. Решение о его создании появилось после конфликта между Ираном и Израилем в июне минувшего года.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил в среду, что, по его мнению, Вашингтон пришел к необходимости отказаться от военного сценария в отношении Ирана.
Посол России в Израиле рассказал о плане на случай эскалации с Ираном
