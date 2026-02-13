https://ria.ru/20260213/ipoteka-2074162373.html
ЦБ не изменил прогноз роста ипотечного кредитования
ЦБ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования в РФ по итогам 2026 года на уровне 6-11%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ не изменил прогноз роста ипотечного кредитования, оставив его на уровне 6-11%