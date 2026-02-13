Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не изменил прогноз роста ипотечного кредитования
13:46 13.02.2026 (обновлено: 14:04 13.02.2026)
ЦБ не изменил прогноз роста ипотечного кредитования
ЦБ не изменил прогноз роста ипотечного кредитования
ЦБ не изменил прогноз роста ипотечного кредитования

© РИА Новости / Алексей Никольский
Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ оставил без изменений прогноз роста ипотечного кредитования в РФ по итогам 2026 года на уровне 6-11%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ РФ сохранил ожидания по росту ипотечного кредитования в 2027 и 2028 годах - на уровнях 10-15% и 10-15% соответственно.
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
