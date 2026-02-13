Рейтинг@Mail.ru
Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных - РИА Новости, 13.02.2026
02:02 13.02.2026
Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных
Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных - РИА Новости, 13.02.2026
Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных
День святого Валентина находит все меньше отклика в сердцах россиян: если в 2007 году его отмечал каждый второй, то в нынешнем году делать это планирует лишь... РИА Новости, 13.02.2026
Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных

РИА Новости: россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных

Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. День святого Валентина находит все меньше отклика в сердцах россиян: если в 2007 году его отмечал каждый второй, то в нынешнем году делать это планирует лишь каждый седьмой житель страны, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Отношение россиян к празднику показывает устойчивую тенденцию к охлаждению. Если в 2007 году День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 - только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как в обществе, так и в бизнес-среде", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Люди держатся за руки - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник
12 февраля, 18:40
Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 22%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше - только 5%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 10%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке - 25%, свидетельствуют данные исследования.
Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 3 из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (25%). Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.
На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.
Непогода - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
День святого Валентина в 2026 году: история праздника и традиции
11 февраля, 17:37
 
