Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. День святого Валентина находит все меньше отклика в сердцах россиян: если в 2007 году его отмечал каждый второй, то в нынешнем году делать это планирует лишь каждый седьмой житель страны, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Отношение россиян к празднику показывает устойчивую тенденцию к охлаждению. Если в 2007 году День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 - только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как в обществе, так и в бизнес-среде", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 22%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше - только 5%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 10%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке - 25%, свидетельствуют данные исследования.

Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 3 из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (25%). Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.