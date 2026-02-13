В Ингушетии вынесли приговор по делу о подготовке к диверсии на ТЭК

НАЛЬЧИК, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд Ингушетии приговорил к 11 и пяти годам лишения свободы двух местных жителей, которых обвиняли в приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и незаконном обороте взрывных устройств, сообщили в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Экажеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в ИК (исправительной колонии - ред.) строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Хидриеву назначено наказание по пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ – пять лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Фигуранту изменена категория преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление, добавили в суде.

В пресс-службе отметили, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.

Ранее 30-летнего Рамазана Экажева обвинили в приготовлении к диверсии – совершению взрыва, направленного на разрушение и повреждение предприятия для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершенного в составе организованной группы, посягательства на объект ТЭК и организации оборонно-промышленного комплекса, не доведенного до конца по не зависящим от него и иных участников организованной группы обстоятельствам. Также ему вменяли незаконные перевозку и хранение взрывных устройств, совершенные организованной группой.