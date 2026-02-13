Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии вынесли приговор по делу о подготовке к диверсии на ТЭК - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 13.02.2026 (обновлено: 17:50 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/ingushetija-2074231471.html
В Ингушетии вынесли приговор по делу о подготовке к диверсии на ТЭК
В Ингушетии вынесли приговор по делу о подготовке к диверсии на ТЭК - РИА Новости, 13.02.2026
В Ингушетии вынесли приговор по делу о подготовке к диверсии на ТЭК
Верховный суд Ингушетии приговорил к 11 и пяти годам лишения свободы двух местных жителей, которых обвиняли в приготовлении к диверсии на объекте... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:11:00+03:00
2026-02-13T17:50:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
https://ria.ru/20251110/bashkirija-2053969688.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии вынесли приговор по делу о подготовке к диверсии на ТЭК

Обвиняемые в подготовке диверсии на ТЭК в Ингушетии получили 11 и 5 лет колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 13 фев - РИА Новости. Верховный суд Ингушетии приговорил к 11 и пяти годам лишения свободы двух местных жителей, которых обвиняли в приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и незаконном обороте взрывных устройств, сообщили в пресс-службе суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Экажеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в ИК (исправительной колонии - ред.) строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Хидриеву назначено наказание по пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ – пять лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Фигуранту изменена категория преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление, добавили в суде.
В пресс-службе отметили, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.
Ранее 30-летнего Рамазана Экажева обвинили в приготовлении к диверсии – совершению взрыва, направленного на разрушение и повреждение предприятия для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершенного в составе организованной группы, посягательства на объект ТЭК и организации оборонно-промышленного комплекса, не доведенного до конца по не зависящим от него и иных участников организованной группы обстоятельствам. Также ему вменяли незаконные перевозку и хранение взрывных устройств, совершенные организованной группой.
Алихана Хидриева, которому 26 лет, обвиняли в незаконном хранении взрывных устройств, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору.
Задержание жителей Башкирии, планировавших диверсии на объектах сотовой связи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
10 ноября 2025, 15:55
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала