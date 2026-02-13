Рейтинг@Mail.ru
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 13.02.2026 (обновлено: 19:24 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/inflyatsiya-2074276694.html
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента - РИА Новости, 13.02.2026
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента
Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:22:00+03:00
2026-02-13T19:24:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ae59ed930cb6133935461693c574a72c.jpg
https://ria.ru/20260213/inflyatsiya-2074197206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_86c15095b6fd98428a5a7b376235e996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента

МЭР: инфляции в РФ на 9 февраля составила 5,94% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".
«

"Отчетные данные (Росстата по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе.

Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно.
По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2027 год
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала