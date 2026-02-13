https://ria.ru/20260213/inflyatsiya-2074276694.html
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента - РИА Новости, 13.02.2026
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента
Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:22:00+03:00
2026-02-13T19:22:00+03:00
2026-02-13T19:24:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ae59ed930cb6133935461693c574a72c.jpg
https://ria.ru/20260213/inflyatsiya-2074197206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_86c15095b6fd98428a5a7b376235e996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляции в России на 9 февраля составила 5,94 процента
МЭР: инфляции в РФ на 9 февраля составила 5,94% в годовом выражении
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минэкономразвития пересмотрело оценку инфляции в России на 9 февраля до 5,94% в годовом выражении против прежних 6,37%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".
«
"Отчетные данные (Росстата по инфляции - ред.) за январь 2026 года ниже, чем по недельным данным (на 2,04% в месячном и 6,43% в годовом), с учетом этого оценки инфляции год к году понижены: на 9 февраля 2026 года до 5,94% в годовом выражении, на 2 февраля – до 6,01% в годовом выражении", - отмечается в документе.
Ранее министерство на эти даты оценивало инфляцию в 6,37% и 6,45% соответственно.
По оценке Росстата, опубликованной в пятницу, инфляция в России в январе составила 1,62% в месячном выражении, в годовом - 6%.