Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2027 год
15:30 13.02.2026
Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2027 год
Инфляция в России стабилизируется вблизи таргета 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 13.02.2026
экономика
россия
россия
2026
Новости
экономика, россия
Экономика, Россия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Инфляция в России стабилизируется вблизи таргета 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"По нашему прогнозу, уже в следующем году инфляция должна стабилизироваться вблизи 4%. Конечно, нужно, чтобы прошло время, чтобы инфляция была на этом низком уровне некоторое время, чтобы люди начали верить, что это надолго", - сказала Набиуллина.
Банк России устанавливает количественную цель по инфляции. Это показатель годовой инфляции вблизи 4%.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала