Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2027 год
Инфляция в России стабилизируется вблизи таргета 4% в 2027 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 13.02.2026
Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2027 год
