В "Альфа-Капитал" прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Снижении ключевой ставки до 15,5% можно трактовать как сигнал Банка России о прохождении пика инфляционного давления в стране, сообщил РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Банк России по итогам первого в наступившем году заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

« "Сигнал ЦБ можно трактовать как прохождение пика инфляционного давления", - оценивает Джиоев.

Эксперт считает, что экономика уже демонстрирует замедление, а избыточная жесткость монетарной политики может создать дополнительные риски для её роста.

"Одним из ключевых аргументов для снижения стало охлаждение экономики: компании отмечают снижение внутреннего спроса, финансовые результаты бизнеса сокращаются второй год подряд, инвестиции в основной капитал в реальном выражении снизились по итогам 2025 года", - добавляет эксперт.

По его словам, параллельно усилилось сберегательное поведение населения — объем депозитов в банках заметно вырос.

"В таком случае регулятору, вероятно, придется действовать более активно", - делает вывод Джиоев.