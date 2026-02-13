Рейтинг@Mail.ru
Индии выгодно покупать нефть у России, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
03:15 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/indiya-2074063970.html
Индии выгодно покупать нефть у России, заявил посол
экономика
россия
индия
денис алипов
россия
индия
экономика, россия, индия, денис алипов
Экономика, Россия, Индия, Денис Алипов
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Индии выгодно покупать нефть у России, она сможет скорректировать формат взаимодействия с учетом конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Денис Алипов.
"С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры", - сказал он.
ЭкономикаРоссияИндияДенис Алипов
 
 
