Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС
Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС
Индия во время председательства в БРИКС может продолжить российские инициативы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 13.02.2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС может продолжить российские инициативы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов.
Посол отметил, что Россия
приветствует настрой индийского председательства сохранить и нарастить динамику многопрофильного сотрудничества в формате БРИКС
по всем трем магистральным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные контакты.
"На фоне нарастающего протекционизма и продолжающейся практики применения односторонних нелегитимных рестрикций особую актуальность приобретает формирование устойчивых к внешним рискам механизмов поддержки практического сотрудничества. Перспективными в этой связи видим запущенные в период российского председательства в БРИКС в 2024 году флагманские проекты - трансграничную платежную инициативу, расчетно-платежную инфраструктуру, перестраховочную компанию, инвестиционную платформу, зерновую биржу", - сказал Алипов
.
Он отметил, что индийское председательство в БРИКС призвано создать дополнительные возможности для интенсификации контактов по линии министерств иностранных дел и глав совбезов, отраслевых ведомств, продвижения межпарламентского измерения, расширения экспертных, деловых, научно-технологических и гуманитарных связей.
"Убежден, что новые договоренности придадут заметный импульс нашей кооперации по проблематике нацвалют, внедрению ИИ, поддержке бизнеса, борьбе с новыми вызовами", - добавил Алипов.
стала председателем БРИКС на 2026 год, приняв этот пост от Бразилии
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.