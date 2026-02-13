Рейтинг@Mail.ru
Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС
09:46 13.02.2026 (обновлено: 10:11 13.02.2026)
Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС
Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС - РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС
Индия во время председательства в БРИКС может продолжить российские инициативы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
индия
россия
бразилия
денис алипов
брикс
индия
россия
бразилия
в мире, индия, россия, бразилия, денис алипов, брикс
В мире, Индия, Россия, Бразилия, Денис Алипов, БРИКС
Российский посол сообщил о настрое Индии продолжить проекты России в БРИКС

Посол Алипов: Индия может продолжить российские инициативы в БРИКС

© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС может продолжить российские инициативы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов.
Посол отметил, что Россия приветствует настрой индийского председательства сохранить и нарастить динамику многопрофильного сотрудничества в формате БРИКС по всем трем магистральным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные контакты.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал важнейшую задачу БРИКС
11 февраля, 12:50
"На фоне нарастающего протекционизма и продолжающейся практики применения односторонних нелегитимных рестрикций особую актуальность приобретает формирование устойчивых к внешним рискам механизмов поддержки практического сотрудничества. Перспективными в этой связи видим запущенные в период российского председательства в БРИКС в 2024 году флагманские проекты - трансграничную платежную инициативу, расчетно-платежную инфраструктуру, перестраховочную компанию, инвестиционную платформу, зерновую биржу", - сказал Алипов.
Он отметил, что индийское председательство в БРИКС призвано создать дополнительные возможности для интенсификации контактов по линии министерств иностранных дел и глав совбезов, отраслевых ведомств, продвижения межпарламентского измерения, расширения экспертных, деловых, научно-технологических и гуманитарных связей.
"Убежден, что новые договоренности придадут заметный импульс нашей кооперации по проблематике нацвалют, внедрению ИИ, поддержке бизнеса, борьбе с новыми вызовами", - добавил Алипов.
Индия стала председателем БРИКС на 2026 год, приняв этот пост от Бразилии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков
9 февраля, 18:09
 
В миреИндияРоссияБразилияДенис АлиповБРИКС
 
 
