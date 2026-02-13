Рейтинг@Mail.ru
Херсон остался без электроснабжения - РИА Новости, 13.02.2026
09:14 13.02.2026
Херсон остался без электроснабжения
Херсон остался без электроснабжения - РИА Новости, 13.02.2026
Херсон остался без электроснабжения
Подконтрольный ВСУ Херсон остался без электроснабжения, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Ярослав Шанько. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:14:00+03:00
2026-02-13T09:14:00+03:00
в мире, россия, херсон, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Херсон остался без электроснабжения

Глава ОВА Шанько: в Херсоне временно пропал свет

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подконтрольный ВСУ Херсон остался без электроснабжения, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Ярослав Шанько.
Херсоне временно отсутствует электроснабжение. Специалисты выясняют причины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Жители Киева перекрыли дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления
10 февраля, 01:32
 
В миреРоссияХерсонХерсонская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
