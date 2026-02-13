https://ria.ru/20260213/grenlandiya-2074060647.html
Рубио рассказал о переговорах по Гренландии
Рубио рассказал о переговорах по Гренландии - РИА Новости, 13.02.2026
Рубио рассказал о переговорах по Гренландии
США считают позитивной ситуацию в переговорах по вопросу о контроле над Гренландией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
гренландия
сша
вашингтон (штат)
В мире, Гренландия, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио
Рубио рассказал о переговорах по Гренландии
Рубио: США считают позитивной ситуацию в переговорах по вопросу Гренландии