Рубио рассказал о переговорах по Гренландии
02:16 13.02.2026
Рубио рассказал о переговорах по Гренландии
США считают позитивной ситуацию в переговорах по вопросу о контроле над Гренландией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.02.2026
2026
Рубио рассказал о переговорах по Гренландии

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США считают позитивной ситуацию в переговорах по вопросу о контроле над Гренландией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Знаете, мы над этим работаем. Мы оцениваем этот (процесс - ред.) позитивно", - ответил он журналистам на вопрос о продолжающихся переговорах Вашингтона по контролю над Гренландией.
Как отметил глава госдепа, он ожидает, что тема Гренландии будет поднята в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
