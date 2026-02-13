Грэм* посоветовал немецкому профессору найти работу для оплаты оружия Киеву

"Я думаю, что мы должны дать понять, что собираемся продолжать поддерживать украинских военных всем, что у нас есть. Мы будем это продавать. Вы будете это покупать. Так что ищите дополнительную работу", - сказал республиканец в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, обращаясь к сидящему рядом президенту Кильского института мировой экономики Морицу Шулярику.