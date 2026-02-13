https://ria.ru/20260213/grem-2074299624.html
Грэм* посоветовал немецкому профессору найти работу для оплаты оружия Киеву
Грэм* посоветовал немецкому профессору найти работу для оплаты оружия Киеву - РИА Новости, 13.02.2026
Грэм* посоветовал немецкому профессору найти работу для оплаты оружия Киеву
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в пятницу посоветовал европейскому профессору Морицу Шулярику найти вторую работу, чтобы оплачивать оружие для Киева. РИА Новости, 13.02.2026
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в пятницу посоветовал европейскому профессору Морицу Шулярику найти вторую работу, чтобы оплачивать оружие для Киева.
"Я думаю, что мы должны дать понять, что собираемся продолжать поддерживать украинских военных всем, что у нас есть. Мы будем это продавать. Вы будете это покупать. Так что ищите дополнительную работу", - сказал республиканец в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, обращаясь к сидящему рядом президенту Кильского института мировой экономики Морицу Шулярику.
При этом сенатор, известный своей радикально-антироссийской позицией, не объяснил, почему именно немецкий профессор должен взять на себя финансовые обязательства по обеспечению боеспособности украинских войск.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов