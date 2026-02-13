Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах
13.02.2026
В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах
В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах - РИА Новости, 13.02.2026
В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об ограничении размещения молельных комнат в жилых и нежилых... РИА Новости, 13.02.2026
2026
Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах

РИА Новости: в ГД внесли законопроект о запрете молельных комнат в жилых домах

Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об ограничении размещения молельных комнат в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Не допускается проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
РПЦ поддержала законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
25 ноября 2025, 18:54
Кроме того, парламентарии разработали законопроект-спутник (документ имеется в распоряжении РИА Новости), которым предлагается ввести административную ответственность за совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В случае нарушения инициативой предусматривается наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
Как отметил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов ("Новые люди"), новый документ - это защита сразу по трем направлениям: возвращается спокойствие и безопасность жильцов в собственных подъездах, вводится контроль за потенциально опасными сообществами, а также усиливается роль легитимных духовных центров, которые выступают за порядок и интеграцию.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подчеркнул, что инициатива направлена на защиту жителей, поскольку под видом проведения молитвенных собраний такие комнаты могут использоваться для распространения враждебных РФ радикальных идей или осуществления криминальных схем.
Как отметили в пресс-службе партии, законопроект направлен на защиту жизни и здоровья граждан, а также устраняет правовой пробел, позволяющий без ограничений создавать молельные помещения в жилых домах.
Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
9 декабря 2025, 15:29
 
