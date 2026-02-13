В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах

"Не допускается проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.

Кроме того, парламентарии разработали законопроект-спутник (документ имеется в распоряжении РИА Новости), которым предлагается ввести административную ответственность за совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В случае нарушения инициативой предусматривается наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.