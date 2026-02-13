В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об ограничении размещения молельных комнат в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Не допускается проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Кроме того, парламентарии разработали законопроект-спутник (документ имеется в распоряжении РИА Новости), которым предлагается ввести административную ответственность за совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В случае нарушения инициативой предусматривается наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
Как отметил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов ("Новые люди"), новый документ - это защита сразу по трем направлениям: возвращается спокойствие и безопасность жильцов в собственных подъездах, вводится контроль за потенциально опасными сообществами, а также усиливается роль легитимных духовных центров, которые выступают за порядок и интеграцию.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подчеркнул, что инициатива направлена на защиту жителей, поскольку под видом проведения молитвенных собраний такие комнаты могут использоваться для распространения враждебных РФ радикальных идей или осуществления криминальных схем.
Как отметили в пресс-службе партии, законопроект направлен на защиту жизни и здоровья граждан, а также устраняет правовой пробел, позволяющий без ограничений создавать молельные помещения в жилых домах.
