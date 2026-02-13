В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства

Аксененко отметил, что все ранее возведенные самострои также нуждаются в проверке на предмет соответствия СНиПам и техническим регламентам. "По всем зданиям, представляющим общественную опасность, нужно добиваться судебного решения о демонтаже", - отметил депутат.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло 21 января на улице Наумова в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался. По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой, но в итоге через суд и заключение мирового соглашения собственнику удалось его узаконить.