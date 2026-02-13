Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства
05:53 13.02.2026
В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства
В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства - РИА Новости, 13.02.2026
В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства
Комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ предлагает разработать механизм остановки возведения самовольно возводимых зданий, таких как обрушившийся в... РИА Новости, 13.02.2026
жилье
новосибирск
россия
сергей пахомов
госдума рф
новосибирск
россия
жилье, новосибирск, россия, сергей пахомов, госдума рф
Жилье, Новосибирск, Россия, Сергей Пахомов, Госдума РФ
В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства

Комитет Госдумы предложил механизм остановки самостроев на этапе строительства

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ предлагает разработать механизм остановки возведения самовольно возводимых зданий, таких как обрушившийся в Новосибирске в январе двухэтажный торговый центр, сообщил зампредседателя комитета ГД Александр Аксененко.
В Новосибирске в рамках "Строительной недели" прошло выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
"Председатель нашего комитета Сергей Пахомов отметил, что необходимо разработать инструменты остановки строительства таких объектов еще на этапе их возведения, как только контролирующим органам становится понятно, что здание строится с отклонением параметров или не соответствует виду разрешенного использования", - привели РИА Новости слова депутата в его пресс-службе.
Аксененко отметил, что все ранее возведенные самострои также нуждаются в проверке на предмет соответствия СНиПам и техническим регламентам. "По всем зданиям, представляющим общественную опасность, нужно добиваться судебного решения о демонтаже", - отметил депутат.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло 21 января на улице Наумова в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался. По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой, но в итоге через суд и заключение мирового соглашения собственнику удалось его узаконить.
ЖильеНовосибирскРоссияСергей ПахомовГосдума РФ
 
 
