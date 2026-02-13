В Госдуме предложили механизм остановки самостроев на этапе строительства

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ предлагает разработать механизм остановки возведения самовольно возводимых зданий, таких как обрушившийся в Новосибирске в январе двухэтажный торговый центр, сообщил зампредседателя комитета ГД Александр Аксененко.
В Новосибирске в рамках "Строительной недели" прошло выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам
20 июля 2025, 05:24
"Председатель нашего комитета Сергей Пахомов отметил, что необходимо разработать инструменты остановки строительства таких объектов еще на этапе их возведения, как только контролирующим органам становится понятно, что здание строится с отклонением параметров или не соответствует виду разрешенного использования", - привели РИА Новости слова депутата в его пресс-службе.
Аксененко отметил, что все ранее возведенные самострои также нуждаются в проверке на предмет соответствия СНиПам и техническим регламентам. "По всем зданиям, представляющим общественную опасность, нужно добиваться судебного решения о демонтаже", - отметил депутат.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло 21 января на улице Наумова в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался. По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой, но в итоге через суд и заключение мирового соглашения собственнику удалось его узаконить.
В Москве в 2025 году снесли более 800 самостроев
28 января, 10:53