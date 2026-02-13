https://ria.ru/20260213/gosduma-2074061557.html
В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах
россия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны с 17 февраля размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 17 февраля 2026 года вступает в силу приказ Минстроя России
, которым утвержден порядок информационного взаимодействия организаций ЖКХ с собственниками через государственную цифровую среду, включая мессенджер Mах и интеграцию с ГИС ЖКХ", - сказал Якубовский
.
Парламентарий отметил, что с 17 февраля не вводится обязанность создавать общедомовые чаты как таковые. По его словам, документ регулирует порядок цифрового взаимодействия - то есть какие сведения организации обязаны размещать и каким образом должен обеспечиваться обмен электронными сообщениями.
"В частности, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны обеспечить постоянный доступ к следующим сведениям: наименование организации, контактные телефоны и электронная почта, режим работы, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, для ресурсоснабжающих организаций - информацию о перерывах в предоставлении коммунальных услуг", - подчеркнул он.
Парламентарий уточнил, что кроме размещения информации должен быть обеспечен электронный обмен сообщениями с собственниками.
"Иными словами, с 17 февраля вводится обязательный стандарт цифровой открытости и регламентируется порядок работы в государственной системе. Это требования к содержанию и процессу взаимодействия", - заключил он.