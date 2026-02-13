В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны с 17 февраля размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"С 17 февраля 2026 года вступает в силу приказ Минстроя России , которым утвержден порядок информационного взаимодействия организаций ЖКХ с собственниками через государственную цифровую среду, включая мессенджер Mах и интеграцию с ГИС ЖКХ", - сказал Якубовский

Парламентарий отметил, что с 17 февраля не вводится обязанность создавать общедомовые чаты как таковые. По его словам, документ регулирует порядок цифрового взаимодействия - то есть какие сведения организации обязаны размещать и каким образом должен обеспечиваться обмен электронными сообщениями.

"В частности, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны обеспечить постоянный доступ к следующим сведениям: наименование организации, контактные телефоны и электронная почта, режим работы, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, для ресурсоснабжающих организаций - информацию о перерывах в предоставлении коммунальных услуг", - подчеркнул он.

Парламентарий уточнил, что кроме размещения информации должен быть обеспечен электронный обмен сообщениями с собственниками.