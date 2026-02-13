Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/gosduma-2074061557.html
В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах
В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах - РИА Новости, 13.02.2026
В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах
Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны с 17 февраля размещать на платформе Мах информацию о... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:28:00+03:00
2026-02-13T02:28:00+03:00
общество
россия
александр якубовский
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20260208/gosduma-2072952281.html
https://realty.ria.ru/20260206/rossijane-2072632162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр якубовский, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В ГД рассказали, когда управляющие компании перейдут в Мах

РИА Новости: УК обязаны с 17 февраля размещать информацию на платформе Max

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны с 17 февраля размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 17 февраля 2026 года вступает в силу приказ Минстроя России, которым утвержден порядок информационного взаимодействия организаций ЖКХ с собственниками через государственную цифровую среду, включая мессенджер Mах и интеграцию с ГИС ЖКХ", - сказал Якубовский.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными
8 февраля, 02:29
Парламентарий отметил, что с 17 февраля не вводится обязанность создавать общедомовые чаты как таковые. По его словам, документ регулирует порядок цифрового взаимодействия - то есть какие сведения организации обязаны размещать и каким образом должен обеспечиваться обмен электронными сообщениями.
"В частности, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО обязаны обеспечить постоянный доступ к следующим сведениям: наименование организации, контактные телефоны и электронная почта, режим работы, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, для ресурсоснабжающих организаций - информацию о перерывах в предоставлении коммунальных услуг", - подчеркнул он.
Парламентарий уточнил, что кроме размещения информации должен быть обеспечен электронный обмен сообщениями с собственниками.
"Иными словами, с 17 февраля вводится обязательный стандарт цифровой открытости и регламентируется порядок работы в государственной системе. Это требования к содержанию и процессу взаимодействия", - заключил он.
Форум Цифровые решения в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Арендаторы квартир в России могут получить доступ в домовые чаты в Max
6 февраля, 11:10
 
ОбществоРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала