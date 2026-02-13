Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю
13.02.2026
01:49 13.02.2026
В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю
В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю - РИА Новости, 13.02.2026
В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают предоставить право на дистанционную работу или гибкий график раз в неделю РИА Новости, 13.02.2026
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю

ЛДПР предлагает закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают предоставить право на дистанционную работу или гибкий график раз в неделю сотрудникам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет, родителям-одиночкам, а также родителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 13 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
ЛДПР предложила обязать работодателей переводить беременных на удаленку
23 июля 2025, 12:02
"Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей 263.2, закрепляющей право отдельных категорий работников, в том числе работников, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, работников, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноких матерей, отцов, воспитывающих ребенка без матери, а также работников, осуществляющих уход за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, по их письменному заявлению выполнять трудовые обязанности дистанционно и (или) в режиме гибкого рабочего времени один раз в неделю при условии, что специфика выполняемой работы допускает подобный формат организации труда", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня право на дистанционную работу или гибкий график фактически зависит от доброй воли работодателя. По его словам, люди оказываются перед выбором: сохранить доход и карьерный рост или выполнить свой человеческий долг. Так быть не должно, добавил лидер партии.
"Тысячи многодетных семей, матерей и отцов, вынужденных воспитывать детей в одиночку, а также граждане, которые в силу обстоятельств, ухаживают за тяжело больными родственниками, живут в постоянном стрессе, разрываясь между работой и домом. Закон вроде бы предоставляет данным категориям граждан отдельные гарантии - не привлекать к ночным сменам, не отправлять в командировки. Но если ребенка-инвалида нужно срочно везти на обследование или когда дома ждет лежачий больной, требующий регулярного ухода и внимания, таких послаблений очевидно недостаточно", - отметил он.
В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков
25 апреля 2025, 15:13
В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков
25 апреля 2025, 15:13
Парламентарий подчеркнул, что инициативой также предусматривается прямой запрет для работодателя снижать зарплату, изменять трудовые обязанности или ухудшать условия труда сотрудникам на дистанте.
"В то же время отказ компаний предоставлять право на дистант должен быть мотивированным и оформленным письменно. Это взвешенное решение, которое сохраняет баланс интересов бизнеса и работника, но поставит во главу угла семью. Государство обязано помочь тем, кто несет двойную нагрузку", - заключил Слуцкий.
По мнению авторов законопроекта, его реализация будет способствовать сохранению занятости работников, несущих повышенную семейную нагрузку, снижению рисков их вынужденного увольнения или перехода в теневой сектор экономики, а также укреплению института семьи и повышению качества жизни граждан.
В Госдуме предложили оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах
24 января, 04:47
В Госдуме предложили оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах
24 января, 04:47
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
