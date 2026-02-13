https://ria.ru/20260213/gorenie-2074054460.html
В Электроуглях ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано на 432 квадратных метрах в складском помещении в подмосковных Электроуглях, сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС РИА Новости, 13.02.2026
