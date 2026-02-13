Рейтинг@Mail.ru
В Электроуглях ликвидировали открытое горение на складе
00:20 13.02.2026
В Электроуглях ликвидировали открытое горение на складе
В Электроуглях ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано на 432 квадратных метрах в складском помещении в подмосковных Электроуглях, сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T00:20:00+03:00
2026-02-13T00:20:00+03:00
происшествия
электроугли
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мособлпожспас
электроугли
московская область (подмосковье)
В Электроуглях ликвидировали горение на складе площадью 432 квадратных метра

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на 432 квадратных метрах в складском помещении в подмосковных Электроуглях, сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
Ранее ГКУ "Мособлпожспас" сообщало о крупном пожаре на производстве пластика в двухэтажном кирпичном здании в подмосковных Электроуглях.
"В городе Электроугли Богородского городского округа произошло возгорание в неэксплуатируемом складском здании на улице Заводская, дом 6. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли и сильное задымление. Принятыми мерами пожар локализован на площади 432 квадратных метра... Произошла ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, на месте работают 44 человека, 14 единиц техники.
На месте пожара в центре Москвы ликвидировали открытое горение
10 февраля, 19:29
На месте пожара в центре Москвы ликвидировали открытое горение
