В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Суд арестовал до 12 апреля руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня Центральным районным судом г. Челябинска в отношении ранее задержанного сотрудниками УФСБ России по Челябинской области руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области ( Роспотребнадзор ) Семенова Анатолия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.04.2026", - сказал собеседник агентства.

Также устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности, отметил он.

Источник уточнил, что в процессе проводимых Роспотребназором плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области он лоббировал интересы принадлежащих его родственникам и фактически управляемых им коммерческих организаций.

Кроме того, по его данным, Генпрокуратурой РФ подан гражданский иск об обращении в доход государства имущества, денежных средств и иных ценностей Семенова и его родственников, добытых преступным путем, на сумму более 380 миллионов рублей.