В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора
20:00 13.02.2026 (обновлено: 20:43 13.02.2026)
В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора
Суд арестовал до 12 апреля руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия
челябинская область
челябинск
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия, челябинская область, челябинск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора Семенова

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Суд арестовал до 12 апреля руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня Центральным районным судом г. Челябинска в отношении ранее задержанного сотрудниками УФСБ России по Челябинской области руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) Семенова Анатолия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.04.2026", - сказал собеседник агентства.
Также устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности, отметил он.
Источник уточнил, что в процессе проводимых Роспотребназором плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области он лоббировал интересы принадлежащих его родственникам и фактически управляемых им коммерческих организаций.
Кроме того, по его данным, Генпрокуратурой РФ подан гражданский иск об обращении в доход государства имущества, денежных средств и иных ценностей Семенова и его родственников, добытых преступным путем, на сумму более 380 миллионов рублей.
Семенов подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.
ПроисшествияЧелябинская областьЧелябинскРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
