Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности - РИА Новости, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
Глава исследовательского подразделения Anthropic по безопасности искусственного интеллекта Мринанк Шарма ушел из компании, предупредив, что мир находится в...
2026-02-13T17:39:00+03:00
2026-02-13T17:39:00+03:00
2026-02-13T18:30:00+03:00
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
Сотрудник ИИ-компании Anthropic Шарма уволился, предупредив мир об опасности
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава исследовательского подразделения Anthropic по безопасности искусственного интеллекта Мринанк Шарма ушел из компании, предупредив, что мир находится в опасности.
"И не только из-за ИИ или биологического оружия, но и из-за целой серии взаимосвязанных кризисов, разворачивающихся прямо сейчас", — написал он в открытом письме
коллегам.
Позднее экс-сотрудница OpenAI Зои Хитциг, два года проработавшая в компании исследователем, в своей статье для The New York Times выразила опасения из-за тестов показа рекламы в чат-боте.
"Люди рассказывают чат-ботам о своих страхах в области медицины, проблемах в отношениях и своих убеждениях о Боге и загробной жизни. Реклама, построенная на основе этого архива, создает потенциал для манипулирования пользователями способами, которые мы не можем понять, не говоря уже о предотвращении", — подчеркнула она.
Ранее американский журнал Time назвал "людьми года" архитекторов искусственного интеллекта, в том числе гендиректора компании xAI Илона Маска
, основателя Meta* Марка Цукерберга
и главу OpenAI Сэма Альтмана.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.