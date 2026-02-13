Рейтинг@Mail.ru
17:39 13.02.2026 (обновлено: 18:30 13.02.2026)
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности

ИИ-процессор Ascend 910. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава исследовательского подразделения Anthropic по безопасности искусственного интеллекта Мринанк Шарма ушел из компании, предупредив, что мир находится в опасности.
"И не только из-за ИИ или биологического оружия, но и из-за целой серии взаимосвязанных кризисов, разворачивающихся прямо сейчас", — написал он в открытом письме коллегам.
Россия готова выйти на договоренности по регулированию ИИ, заявил Лавров
11 февраля, 13:03
"Люди рассказывают чат-ботам о своих страхах в области медицины, проблемах в отношениях и своих убеждениях о Боге и загробной жизни. Реклама, построенная на основе этого архива, создает потенциал для манипулирования пользователями способами, которые мы не можем понять, не говоря уже о предотвращении", — подчеркнула она.
Ранее американский журнал Time назвал "людьми года" архитекторов искусственного интеллекта, в том числе гендиректора компании xAI Илона Маска, основателя Meta* Марка Цукерберга и главу OpenAI Сэма Альтмана.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
12 февраля, 11:55
 
