Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности

Позднее экс-сотрудница OpenAI Зои Хитциг, два года проработавшая в компании исследователем, в своей статье для The New York Times выразила опасения из-за тестов показа рекламы в чат-боте.

"Люди рассказывают чат-ботам о своих страхах в области медицины, проблемах в отношениях и своих убеждениях о Боге и загробной жизни. Реклама, построенная на основе этого архива, создает потенциал для манипулирования пользователями способами, которые мы не можем понять, не говоря уже о предотвращении", — подчеркнула она.