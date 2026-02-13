Рейтинг@Mail.ru
Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил Мерц - РИА Новости, 13.02.2026
18:19 13.02.2026
Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил Мерц
Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил Мерц - РИА Новости, 13.02.2026
Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:19:00+03:00
2026-02-13T18:19:00+03:00
в мире
германия
европа
мюнхен
фридрих мерц
евросоюз
германия
европа
мюнхен
в мире, германия, европа, мюнхен, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Европа, Мюнхен, Фридрих Мерц, Евросоюз
Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, заявил Мерц

Мерц: Германия усвоила исторический урок и отказалась от роли гегемона в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 13 февраля - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе.
«
"Политика великодержавности в Европе для Германии не является вариантом", - заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Германия, выстраивая отношения с другими странами ЕС, больше не предается "фантазиям о гегемонии". "Партнерское лидерство? Да. Фантазии о гегемонии? Нет. Мы, немцы, никогда больше не будем идти в одиночку. Это неизменный урок нашей истории", - заверил канцлер ФРГ.
При этом ранее в пятницу в Мюнхене министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о том, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мерц признал превосходство России над Евросоюзом
Вчера, 17:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
