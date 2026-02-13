https://ria.ru/20260213/germaniya-2074244071.html
Политолог оценил шансы Меркель стать президентом Германии
Политолог оценил шансы Меркель стать президентом Германии - РИА Новости, 13.02.2026
Политолог оценил шансы Меркель стать президентом Германии
Экс-канцлер Ангела Меркель имеет очень высокие шансы стать новым президентом Германии, у нее мало конкурентов, такое мнение выразил немецкий политолог Александр РИА Новости, 13.02.2026
германия
Политолог оценил шансы Меркель стать президентом Германии
Политолог Рар: Меркель имеет высокие шансы стать новым президентом Германии
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экс-канцлер Ангела Меркель имеет очень высокие шансы стать новым президентом Германии, у нее мало конкурентов, такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.
Ранее таблоид Bild
со ссылкой на собственную информацию сообщил, что в окружении Христианско-демократического союза (ХДС
), лидером которого является канцлер ФРГ Фридрих Мерц
, обеспокоены слухом, что экс-канцлер Ангела Меркель
может стать новым президентом Германии,.
«
"Дело в том, что в Германии царит консенсус, что следующим президентом должен быть женского пола. Таким образом, действительно, шансы у Меркель стать президентом Германии растут. У нее мало конкурентов, хотя конкуренция всегда существует", - рассказал Рар
в беседе с aif.ru
.
Политолог отметил, что в Германии президент страны избирается Федеративным собранием, который состоит из двух палат парламента. Если посмотреть на его состав, то правящий блок партий ХДС и Христианский социальный союз (ХСС), а также социал-демократы (СДПГ) не имеют там большинства. Он подчеркнул, что для того, чтобы выдвинуть своего кандидата в президенты, понадобятся допголоса или поддержка хотя бы другой партии, например, "Зеленых" или левых"
По мнению Рара, логично, что Меркель, если она действительно решила баллотироваться на пост немецкого президента, сейчас ведет переговоры с "Зелеными", которые могут ее кандидатуру поддержать.
Политолог также добавил, что в Германии выдвижение Меркель многие бы позитивно оценили, как и в Европейском союзе в целом.