Политолог оценил шансы Меркель стать президентом Германии

Политолог отметил, что в Германии президент страны избирается Федеративным собранием, который состоит из двух палат парламента. Если посмотреть на его состав, то правящий блок партий ХДС и Христианский социальный союз (ХСС), а также социал-демократы (СДПГ) не имеют там большинства. Он подчеркнул, что для того, чтобы выдвинуть своего кандидата в президенты, понадобятся допголоса или поддержка хотя бы другой партии, например, "Зеленых" или левых"