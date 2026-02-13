https://ria.ru/20260213/germaniya-2074236513.html
Российский посол назвал возможные шаги ФРГ в сторону ЯО нарушением права
Любые шаги Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием станут очевидным нарушением международных обязательств в области ядерного нераспространения, РИА Новости, 13.02.2026
Посол Нечаев: любые шаги Германии в сторону ЯО нарушат международное право