Российский посол назвал возможные шаги ФРГ в сторону ЯО нарушением права - РИА Новости, 13.02.2026
17:21 13.02.2026
Российский посол назвал возможные шаги ФРГ в сторону ЯО нарушением права
Любые шаги Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием станут очевидным нарушением международных обязательств в области ядерного нераспространения, РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол назвал возможные шаги ФРГ в сторону ЯО нарушением права

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Любые шаги Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием станут очевидным нарушением международных обязательств в области ядерного нераспространения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Любые шаги Берлина в сторону обладания собственным ядерным оружием стали бы очевидным нарушением его международных обязательств в области ядерного нераспространения. Помимо этого, данный вопрос напрямую затрагивает ограничения, наложенные на ФРГ в рамках "Договора 2+4" 1990 года, определившего параметры воссоединения Германии и подведшего черту под послевоенным урегулированием в Европе", - сказал Нечаев.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный по формуле 2+4 ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией в 1990 году в Москве, закрепил отказ Берлина от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
