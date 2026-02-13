https://ria.ru/20260213/germaniya-2074220837.html
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии
Тема возможного обладания ядерным оружием перестает быть табу в ФРГ, это вызывает обеспокоенность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей... РИА Новости, 13.02.2026
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии
Посол Нечаев: тема обладания ФРГ ядерным оружием перестает быть табу