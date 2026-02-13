Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/germaniya-2074220837.html
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии - РИА Новости, 13.02.2026
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии
Тема возможного обладания ядерным оружием перестает быть табу в ФРГ, это вызывает обеспокоенность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:46:00+03:00
2026-02-13T16:46:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
сергей нечаев (дипломат)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20260213/evropa-2074186739.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, европа, сергей нечаев (дипломат), нато
В мире, Германия, Россия, Европа, Сергей Нечаев (дипломат), НАТО
Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии

Посол Нечаев: тема обладания ФРГ ядерным оружием перестает быть табу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Тема возможного обладания ядерным оружием перестает быть табу в ФРГ, это вызывает обеспокоенность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Сдвиги в ядерном дискурсе очевидны. Тема возможного обладания Германией собственным ядерным оружием перестает быть табу, все более активно обсуждается в СМИ, на политологических площадках, находит все больше сторонников среди политиков, депутатов, военных, экспертов. Это не может не вызывать озабоченность", - сказал Нечаев.
Посол напомнил, что правительство ФРГ подтвердило запуск консультаций со своими европейскими союзниками, которые обладают ядерным оружием, на тему возможного участия ФРГ в укреплении их ядерных потенциалов.
"Якобы немцев подталкивают к этому сомнения в надёжности и долговечности американского "ядерного зонтика" над Европой, что подразумевает необходимость поиска альтернатив. Как известно, ФРГ долгое время участвует в практике "совместных ядерных миссий" НАТО", - добавил глава российской дипмиссии.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах стран Европы о создании ядерного оружия
Вчера, 15:06
 
В миреГерманияРоссияЕвропаСергей Нечаев (дипломат)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала