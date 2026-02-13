Посол России заявил о сдвиге в ядерном дискурсе в Германии

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Тема возможного обладания ядерным оружием перестает быть табу в ФРГ, это вызывает обеспокоенность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.

Посол напомнил, что правительство ФРГ подтвердило запуск консультаций со своими европейскими союзниками, которые обладают ядерным оружием, на тему возможного участия ФРГ в укреплении их ядерных потенциалов.