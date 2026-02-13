Эксперт оценил обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков

Эксперт подчеркнул, что их применение не гарантирует сбивания оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер" или гиперзвуковых "Кинжалов", а тем более ракет "Циркон" или "Оникс". По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически "экзаменом, который они проваливают".