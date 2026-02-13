Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков - РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт оценил обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков
Эксперт оценил обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков - РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт оценил обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков
Обещание Германии передать Украине пять ракет PAC-3 для ПВО комично и демонстрирует немощь блока НАТО, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил военный эксперт... РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт оценил обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков

Эксперт Анпилогов назвал обещание ФРГ передать Киеву ракеты PAC-3 комичным

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обещание Германии передать Украине пять ракет PAC-3 для ПВО комично и демонстрирует немощь блока НАТО, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил военный эксперт Алексей Анпилогов.
Ранее глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны пожертвуют ему в целом 30 этих ракет.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Грэм* призвал Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk
3 февраля, 19:32
«
"Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО. Во-первых, она (ПВО - ред.) оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты. Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью", – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что их применение не гарантирует сбивания оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер" или гиперзвуковых "Кинжалов", а тем более ракет "Циркон" или "Оникс". По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически "экзаменом, который они проваливают".
«
"Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3", – заметил Анпилогов.
Эксперт также указал на проблему с производством систем ПВО Patriot: оно сосредоточено в США и Японии, общий результат оценивается в 600–700 штук в год.
«
"На этом фоне заявление немецкого министра ничего кроме смеха не вызывает", – заключил он.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для ЗРК
22 января, 17:34
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Борис ПисториусНАТОКиев
 
 
