Писториус повел себя странно после слов о помощи Украине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус странно себя повел на брифинге НАТО в Брюсселе после речи о помощи Украине, следует из видеотрансляции мероприятия.
1 февраля, 16:17
"Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена. — Прим. ред.). Я простудился", — сказал он.
После этого Писториус продолжил свою речь, постаравшись не отвлекаться на шум. Спустя полминуты в кадре появился удивленный министр обороны Великобритании Джон Хили, смотрящий на Писториуса.
Ранее Борис Писториус использовал фразу "Грустной задницей радостно не пукнешь" в попытке призвать сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов Германии на милитаризацию. Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.