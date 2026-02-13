Рейтинг@Mail.ru
04:59 13.02.2026 (обновлено: 12:11 13.02.2026)
Писториус повел себя странно после слов о помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус странно себя повел на брифинге НАТО в Брюсселе после речи о помощи Украине, следует из видеотрансляции мероприятия. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
германия
украина
брюссель
борис писториус
джон хили
нато
в мире, германия, украина, брюссель, борис писториус, джон хили, нато
В мире, Германия, Украина, Брюссель, Борис Писториус, Джон Хили, НАТО
Министр обороны ФРГ Писториус закашлялся после слов о помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр оброны Украины Михаил Федоров на брифинге НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2026
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр оброны Украины Михаил Федоров на брифинге НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр оброны Украины Михаил Федоров на брифинге НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2026
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус странно себя повел на брифинге НАТО в Брюсселе после речи о помощи Украине, следует из видеотрансляции мероприятия.
На кадрах видно, что Писториус внезапно прервал свою речь после обещания помощи Украины, отвернувшись от зала и начав кашлять, после чего повернулся обратно и произнес слова, вызвавшие смех в зале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
1 февраля, 16:17
1 февраля, 16:17
"Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена. — Прим. ред.). Я простудился", — сказал он.
После этого Писториус продолжил свою речь, постаравшись не отвлекаться на шум. Спустя полминуты в кадре появился удивленный министр обороны Великобритании Джон Хили, смотрящий на Писториуса.
Ранее Борис Писториус использовал фразу "Грустной задницей радостно не пукнешь" в попытке призвать сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов Германии на милитаризацию. Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине
31 января, 16:58
31 января, 16:58
 
В миреГерманияУкраинаБрюссельБорис ПисториусДжон ХилиНАТО
 
 
