СМИ: немцы захотели, чтобы Мерц позвонил Путину

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Большинство немцев выступают за прямой контакт канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным по Украине, пишет немецкий новостной портал T-online со ссылкой на данные опроса YouGov.
"Большинство немцев выразили поддержку прямым переговорам между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по поводу прекращения войны на Украине", — говорится в материале.
По данным опроса, идею возобновления диалога между Мерцем и Путиным поддержали 58 процентов респондентов, 26 процентов опрошенных высказались против, а остальные воздержались от ответа.
"Поддержка особенно сильна среди избирателей ХДС/ХСС. Согласно опросу, 64 процента избирателей ХДС/ХСС поддерживают прямые переговоры между Мерцем и Путиным", — уточняет издание.
Вчера пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что Путин не отказывался от прямых контактов с Европой, при необходимости и при желании ему можно позвонить.
Мерц 29 января отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.