"День сурка": в Германии резко ответили на слова Рютте о России
01:02 13.02.2026
"День сурка": в Германии резко ответили на слова Рютте о России
"День сурка": в Германии резко ответили на слова Рютте о России
в мире
украина
россия
сша
марк рютте
михаил федоров
нато
welt
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, марк рютте, михаил федоров, нато, welt
В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Михаил Федоров, НАТО, Welt
"День сурка": в Германии резко ответили на слова Рютте о России

Экс-стратег НАТО Бабст: Украина попала в "День сурка", потеряв шансы на победу

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО не смогла переломить ход конфликта на Украине, чтобы поставить Россию в проигрышное положение, несмотря на все заявления генсека альянса Марка Рютте, заявила экс-стратег НАТО и бывший заместитель генсека блока по общественной дипломатии Стефани Бабст в интервью телеканала Welt.
Так она отреагировала на высказывание генсека НАТО на совместной пресс-конференции с новым главой минобороны Украины Михаилом Федоровым.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу
Вчера, 21:09
"Украина, словно находится в фильме "День сурка": идет уже пятый год конфликта, а НАТО до сих пор не может изменить стратегическую динамику и поставить Украину в выигрышное положение, <…> И, кажется, этого и не произойдет", — сказала она.
По словам эксперта, сейчас НАТО переживает трудные времена, находясь на грани раскола из-за недружественных действий США, а также нерешительности прочих членов альянса.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Совфеде призвали Рютте перестать героически бороться с фантомами
Вчера, 20:31
"Если присмотреться, то мы видим резкий раскол внутри НАТО, и что США все дальше и дальше отдаляются", — отметила Бабст.
Вчера Рютте признал в ходе выступления с Федоровым, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными. При этом во вторник генсек НАТО заявил о том, что надеется на скорое долгосрочное прекращение огня на Украине "или даже на мирное соглашение" с надежными гарантиями.
Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рютте назвал саммит министров обороны стран НАТО уникальным
Вчера, 18:52
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
