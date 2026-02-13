"День сурка": в Германии резко ответили на слова Рютте о России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО не смогла переломить ход конфликта на Украине, чтобы поставить Россию в проигрышное положение, несмотря на все заявления генсека альянса Марка Рютте, заявила экс-стратег НАТО и бывший заместитель генсека блока по общественной дипломатии Стефани Бабст в интервью телеканала Welt.
Так она отреагировала на высказывание генсека НАТО на совместной пресс-конференции с новым главой минобороны Украины Михаилом Федоровым.
"Украина, словно находится в фильме "День сурка": идет уже пятый год конфликта, а НАТО до сих пор не может изменить стратегическую динамику и поставить Украину в выигрышное положение, <…> И, кажется, этого и не произойдет", — сказала она.
По словам эксперта, сейчас НАТО переживает трудные времена, находясь на грани раскола из-за недружественных действий США, а также нерешительности прочих членов альянса.
"Если присмотреться, то мы видим резкий раскол внутри НАТО, и что США все дальше и дальше отдаляются", — отметила Бабст.
Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны России.