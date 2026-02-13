Рейтинг@Mail.ru
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине - РИА Новости, 13.02.2026
15:55 13.02.2026
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн...
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Мы являемся крупнейшим спонсором Украины, с 2022 года выделив ей 55 миллиардов евро только на военные нужды", - привел данные Вадефуль перед началом заседания Трансатлантического форума немецкой партии Христанско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.
Ранее исследование Кильского института мировой экономики показало, что Европе пришлось почти полностью взять на себя финансирование Киева после прекращения поддержки США, европейская военная помощь Украине выросла на 67% в 2025 году. При этом рост в 2025 году был в значительной степени обусловлен крупнейшими экономиками региона, в частности Германией и Великобританией.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
