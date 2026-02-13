https://ria.ru/20260213/germanija-2074206028.html
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн... РИА Новости, 13.02.2026
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия стала крупнейшим спонсором Украины