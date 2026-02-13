https://ria.ru/20260213/gensek-2074212598.html
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
США сохранят ядерное и обычное военное присутствие в Европе, но управление альянсом смещается к европейцам, уверен генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 13.02.2026
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
Генсек НАТО заявил, что управление альянсом смещается к европейцам