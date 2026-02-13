Рейтинг@Mail.ru
16:23 13.02.2026 (обновлено: 16:50 13.02.2026)
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
США сохранят ядерное и обычное военное присутствие в Европе, но управление альянсом смещается к европейцам, уверен генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, сша, европа, нато
В мире, США, Европа, НАТО
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте

Генсек НАТО заявил, что управление альянсом смещается к европейцам

© Getty Images / Johannes SimonГенсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
© Getty Images / Johannes Simon
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. США сохранят ядерное и обычное военное присутствие в Европе, но управление альянсом смещается к европейцам, уверен генсек НАТО Марк Рютте.
«
"Они (США - ред.) полностью привержены как ядерному, так и обычному оружию в Североатлантическом альянсе… но лидирующая и даже руководящая роль все больше становится европейской", - сказал Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
США не планируют масштабного вывода войск из Европы, пишут СМИ
11 февраля, 16:31
 
В миреСШАЕвропаНАТО
 
 
