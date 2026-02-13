Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти сектора Газа призывают недавно сформированный комитет технократов по управлению Газой как можно скорее прибыть в палестинский полуэксклав и начать работу на месте, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой администрации палестинского полуэксклава в соцсетях.

"Вновь приветствуем национальный комитет по управлению Газой и призываем его как можно скорее прибыть в сектор и начать выполнять возложенные на него задачи", - говорится в релизе.