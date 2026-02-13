https://ria.ru/20260213/gaza-2074053692.html
Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти сектора Газа призывают недавно сформированный комитет технократов по управлению Газой как можно скорее прибыть в палестинский полуэксклав и начать работу на месте, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой администрации палестинского полуэксклава в соцсетях.
"Вновь приветствуем национальный комитет по управлению Газой и призываем его как можно скорее прибыть в сектор и начать выполнять возложенные на него задачи", - говорится в релизе.
Администрация сектора подтвердила, что полностью готова передать комитету "надлежащие полномочия".
О формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой было объявлено 14 января, одновременно с объявлением о начале второй фазы плана Соединенных Штатов по мирному урегулированию. По данным арабских СМИ, члены комитета до сих пор остаются в египетской столице Каире
из-за того, что Израиль
не дает разрешения на их въезд в сектор.