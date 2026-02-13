Рейтинг@Mail.ru
Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор - РИА Новости, 13.02.2026
00:05 13.02.2026
Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор
Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор
Власти сектора Газа призывают недавно сформированный комитет технократов по управлению Газой как можно скорее прибыть в палестинский полуэксклав и начать работу
2026-02-13T00:05:00+03:00
2026-02-13T00:05:00+03:00
2026
в мире, каир (город), израиль
В мире, Каир (город), Израиль
Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор

Власти Газы призвали комитет технократов прибыть в сектор для работы на месте

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти сектора Газа призывают недавно сформированный комитет технократов по управлению Газой как можно скорее прибыть в палестинский полуэксклав и начать работу на месте, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой администрации палестинского полуэксклава в соцсетях.
"Вновь приветствуем национальный комитет по управлению Газой и призываем его как можно скорее прибыть в сектор и начать выполнять возложенные на него задачи", - говорится в релизе.
Администрация сектора подтвердила, что полностью готова передать комитету "надлежащие полномочия".
О формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой было объявлено 14 января, одновременно с объявлением о начале второй фазы плана Соединенных Штатов по мирному урегулированию. По данным арабских СМИ, члены комитета до сих пор остаются в египетской столице Каире из-за того, что Израиль не дает разрешения на их въезд в сектор.
