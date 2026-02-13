Рейтинг@Mail.ru
ЕК считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа - РИА Новости, 13.02.2026
18:01 13.02.2026 (обновлено: 18:24 13.02.2026)
ЕК считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. РИА Новости, 13.02.2026
© AP Photo / StringerГазовая станция в Польше
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Stringer
Газовая станция в Польше. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Текущий уровень запасов достаточен, это означает, что зимний отопительный сезон ЕС завершит на достаточном уровне", - заявила собеседница агентства.
Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил ранее внимание "Газпром". По состоянию на 3 февраля, разница запасов газа по сравнению с прошлым годом – 13,3 миллиарда кубометров – достигла сезонного максимума.
При этом менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии.
Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Бельгия вошла в топ-3 покупателей российского газа
