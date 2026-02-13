ЕК считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа

https://ria.ru/20260213/gaz-2074249482.html
Еврокомиссия считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа, заявила в пятницу РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. РИА Новости, 13.02.2026
