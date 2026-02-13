Рейтинг@Mail.ru
В ЕК рассказали о запасах газа в хранилищах ЕС
17:59 13.02.2026
В ЕК рассказали о запасах газа в хранилищах ЕС
еврокомиссия, евросоюз, экономика, анна-каиса итконен
Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Анна-Каиса Итконен
© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Запас газа в хранилищах ЕС на середину февраля составляет чуть более 35%, заявили РИА Новости в Еврокомиссии.
"Текущий уровень запасов подземного газа (в целом по ЕС) составляет 35,2%", - сказала представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
