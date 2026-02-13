https://ria.ru/20260213/gaz-2074248560.html
В ЕК рассказали о запасах газа в хранилищах ЕС
В ЕК рассказали о запасах газа в хранилищах ЕС - РИА Новости, 13.02.2026
В ЕК рассказали о запасах газа в хранилищах ЕС
Запас газа в хранилищах ЕС на середину февраля составляет чуть более 35%, заявили РИА Новости в Еврокомиссии. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:59:00+03:00
2026-02-13T17:59:00+03:00
2026-02-13T18:08:00+03:00
еврокомиссия
евросоюз
экономика
анна-каиса итконен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999861246_0:179:2874:1796_1920x0_80_0_0_8b86c83358bf9233e8e5ad4767bf3e3b.jpg
https://ria.ru/20260213/belgija-2074166610.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999861246_479:0:2874:1796_1920x0_80_0_0_ed585d2f6205c5da46368de4d182d11b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз, экономика, анна-каиса итконен
Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Анна-Каиса Итконен
В ЕК рассказали о запасах газа в хранилищах ЕС
РИА Новости: запас газа в хранилищах ЕС составляет 35%