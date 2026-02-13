Рейтинг@Mail.ru
09:40 13.02.2026 (обновлено: 09:43 13.02.2026)
В Саратовской области женщина погибла от отравления угарным газом
Один человек погиб, трое, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате отравления угарным газом в городе Аткарск Саратовской области, возбуждено... РИА Новости, 13.02.2026
САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, трое, в том числе 16-летний подросток, пострадали в результате отравления угарным газом в городе Аткарск Саратовской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК.
"По версии следствия, 13 февраля 2026 года в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, при эксплуатации газового оборудования в доме на улице Достоевского в городе Аткарске произошло наполнение жилого помещения угарным газом, в результате чего 51-летняя женщина погибла, а 16-летний юноша и двое взрослых госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом: отравление угарным газом", - сообщили в следственном управлении в Telegram-канале.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел
12 января, 12:05
 
