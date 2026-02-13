https://ria.ru/20260213/gaz-2074055491.html
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат - РИА Новости, 13.02.2026
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат
Парламентские обращения с требованием вернуть поставки газа из России поступают в правительство ФРГ, сообщил депутат бундестага и представитель партии... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T00:48:00+03:00
2026-02-13T00:48:00+03:00
2026-02-13T00:48:00+03:00
в мире
россия
германия
сша
штеффен котре
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
https://ria.ru/20260203/frg-2072005372.html
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071149507.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_13b63c59f6311a0f9069dafb457c5bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, сша, штеффен котре
В мире, Россия, Германия, США, Штеффен Котре
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат
Котре: в правительство ФРГ поступают требования вернуть поставки газа из РФ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Парламентские обращения с требованием вернуть поставки газа из России поступают в правительство ФРГ, сообщил депутат бундестага и представитель партии "Альтернатива для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре.
"Эти аспекты обсуждались в бундестаге в рамках запросов к федеральному правительству. Однако в своих ответах оно дало понять, что не признает никакой зависимости от США
, которая имеет отношение к энергетической политике", - сказал политик газете "Известия
".
По словам Котре
, правительство ФРГ
не признает зависимости от США в энергетике, а также не намерено возобновлять поставки газа из РФ
.
Однако, как отметил политик, увеличение импорта СПГ из Соединенных Штатов влечет за собой новые риски односторонней зависимости от поставок энергоносителей, при этом закупаемый сейчас газ дороже, чем трубопроводный, который ранее завозился в больших объемах из России.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.