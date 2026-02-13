Рейтинг@Mail.ru
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат - РИА Новости, 13.02.2026
00:48 13.02.2026
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат
Парламентские обращения с требованием вернуть поставки газа из России поступают в правительство ФРГ, сообщил депутат бундестага и представитель партии... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T00:48:00+03:00
2026-02-13T00:48:00+03:00
в мире, россия, германия, сша, штеффен котре
В мире, Россия, Германия, США, Штеффен Котре
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат

Котре: в правительство ФРГ поступают требования вернуть поставки газа из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и Германии
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Парламентские обращения с требованием вернуть поставки газа из России поступают в правительство ФРГ, сообщил депутат бундестага и представитель партии "Альтернатива для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре.
"Эти аспекты обсуждались в бундестаге в рамках запросов к федеральному правительству. Однако в своих ответах оно дало понять, что не признает никакой зависимости от США, которая имеет отношение к энергетической политике", - сказал политик газете "Известия".
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине
3 февраля, 17:33
По словам Котре, правительство ФРГ не признает зависимости от США в энергетике, а также не намерено возобновлять поставки газа из РФ.
Однако, как отметил политик, увеличение импорта СПГ из Соединенных Штатов влечет за собой новые риски односторонней зависимости от поставок энергоносителей, при этом закупаемый сейчас газ дороже, чем трубопроводный, который ранее завозился в больших объемах из России.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Россия не будет уговаривать ФРГ возобновить энергосотрудничество
30 января, 09:56
 
