Рейтинг@Mail.ru
FT: США могут освободить некоторые товары от пошлин - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 13.02.2026 (обновлено: 08:42 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/ft-2074077743.html
FT: США могут освободить некоторые товары от пошлин
FT: США могут освободить некоторые товары от пошлин - РИА Новости, 13.02.2026
FT: США могут освободить некоторые товары от пошлин
Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:26:00+03:00
2026-02-13T08:42:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260212/tramp-2074051989.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
FT: США могут освободить некоторые товары от пошлин

FT: администрация Трампа пересматривает списки товаров, попадающих под пошлины

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить расширение списков, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация (Трампа - ред.) сейчас пересматривает список товаров, подпадающих под действие пошлин, и планирует освободить от них некоторые позиции, приостановить расширение списков и вместо этого начать более целенаправленные расследования в отношении конкретных товаров с точки зрения национальной безопасности", - говорится в сообщении издания.
Трамп в начале своего второго президентского срока в апреле 2025 года объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Atlantic допустил выход Трампа из переговоров по Украине
12 февраля, 23:42
 
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала