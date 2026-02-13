FT: США могут освободить некоторые товары от пошлин

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает список товаров, подпадающих под пошлины, хочет освободить от них ряд позиций и приостановить расширение списков, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация (Трампа - ред.) сейчас пересматривает список товаров, подпадающих под действие пошлин, и планирует освободить от них некоторые позиции, приостановить расширение списков и вместо этого начать более целенаправленные расследования в отношении конкретных товаров с точки зрения национальной безопасности", - говорится в сообщении издания.
Трамп в начале своего второго президентского срока в апреле 2025 года объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
Atlantic допустил выход Трампа из переговоров по Украине
12 февраля, 23:42