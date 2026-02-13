ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму

На опубликованных кадрах оперативники выходят из служебной машины ночью в полном обмундировании с огнестрельным оружием и идут в сторону дома. Далее происходят задержание злоумышленника и работа по задержанию второго члена ячейки. Показана изъятая запрещенная литература. В конце видео оперативники сажают двух мужчин в машины и увозят.