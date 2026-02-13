Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму
10:26 13.02.2026
ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму
ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму
2026
Задержание агентов международной террористической организации
ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России.
ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму

ФСБ показала кадры задержания 2 членов международной террористической ячейки

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ФСБ показала кадры задержания двух членов международной террористической организации в Крыму.
Члены ячейки международной террористической организации, вербовавшие мусульман в Бахчисарайском районе Крыма, задержаны правоохранителями, ранее сообщила ФСБ России.
На опубликованных кадрах оперативники выходят из служебной машины ночью в полном обмундировании с огнестрельным оружием и идут в сторону дома. Далее происходят задержание злоумышленника и работа по задержанию второго члена ячейки. Показана изъятая запрещенная литература. В конце видео оперативники сажают двух мужчин в машины и увозят.
ФСБ предотвратила теракт с нападением на отдел полиции в Удмуртии
12 февраля, 09:50
© 2026 МИА «Россия сегодня»
