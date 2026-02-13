https://ria.ru/20260213/frg-2074057327.html
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ
Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T01:27:00+03:00
2026-02-13T01:27:00+03:00
2026-02-13T01:27:00+03:00
в мире
германия
литва
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
https://ria.ru/20260130/podgotovka-2071283575.html
https://ria.ru/20260115/frg-2068173577.html
германия
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, литва, россия, нато
В мире, Германия, Литва, Россия, НАТО
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ
Spiegel: ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ.
"При формировании надежной бригады бундесвера в Литве
к 2027 году возникли проблемы... Число солдат, которые добровольно вызвались принять участие в развертывании на восточном фланге НАТО
, оказалось значительно ниже ожидаемого", - пишет издание.
Отмечается, что речь идет о наборе добровольцев в мотопехотный батальон 122 и танковый батальон 203. В первый батальон необходимо набрать 640 человек, а во второй - 414, однако удалось собрать только 181 и 197 соответственно.
"Заявок от добровольцев недостаточно", - говорится во внутреннем документе в распоряжении издания.
Примечательно, что большую часть бригады составят младшие чины, так как заявок от высших военных рангов особенно мало.
Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало минобороны Литвы, Германия
намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе
. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.