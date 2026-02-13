Рейтинг@Mail.ru
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/frg-2074057327.html
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ
Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T01:27:00+03:00
2026-02-13T01:27:00+03:00
в мире
германия
литва
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
https://ria.ru/20260130/podgotovka-2071283575.html
https://ria.ru/20260115/frg-2068173577.html
германия
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, литва, россия, нато
В мире, Германия, Литва, Россия, НАТО
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ

Spiegel: ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ.
"При формировании надежной бригады бундесвера в Литве к 2027 году возникли проблемы... Число солдат, которые добровольно вызвались принять участие в развертывании на восточном фланге НАТО, оказалось значительно ниже ожидаемого", - пишет издание.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
30 января, 16:15
Отмечается, что речь идет о наборе добровольцев в мотопехотный батальон 122 и танковый батальон 203. В первый батальон необходимо набрать 640 человек, а во второй - 414, однако удалось собрать только 181 и 197 соответственно.
"Заявок от добровольцев недостаточно", - говорится во внутреннем документе в распоряжении издания.
Примечательно, что большую часть бригады составят младшие чины, так как заявок от высших военных рангов особенно мало.
Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам, пишут СМИ
15 января, 20:32
 
В миреГерманияЛитваРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала