ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ.

"При формировании надежной бригады бундесвера в Литве к 2027 году возникли проблемы... Число солдат, которые добровольно вызвались принять участие в развертывании на восточном фланге НАТО , оказалось значительно ниже ожидаемого", - пишет издание.

Отмечается, что речь идет о наборе добровольцев в мотопехотный батальон 122 и танковый батальон 203. В первый батальон необходимо набрать 640 человек, а во второй - 414, однако удалось собрать только 181 и 197 соответственно.

"Заявок от добровольцев недостаточно", - говорится во внутреннем документе в распоряжении издания.

Примечательно, что большую часть бригады составят младшие чины, так как заявок от высших военных рангов особенно мало.

Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.